Нідерландський фахівець Рональд Куман після тривалої павзи знову опиниться на тренерському містку.

59-річний тренер домовляється з Королівським футбольним союзом Нідерландів щодо повернення в національну збірну, стверджує De Telegraaf.

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Куман знову опиниться у тренерському кріслі "Ораньє" 1 січня 2023 року, одразу після фінальної частини ЧС-2022, де Нідерланди гратимуть під керівництвом Луї ван Гала проти Катару, Сенегалу й Еквадору у квартеті А. Контракт нинішнього наставника завершується якраз після Мундіалю.

До слова, Рональд Куман вже очолював збірну своєї країни з 2018 по 2020 роки (11 перемог, 5 мирових і 4 поразки), після чого пропрацював у Барселоні понад рік.

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