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Куман потрапив до лікарні через проблеми зі здоров'ям

3 травня 20:56 1598 Читать на русском
Куман потрапив до лікарні через проблеми зі здоров'ям
Рональд Куман / Reuters

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман госпіталізований через серцеві проблеми. "Помаранчеві" є суперником збірної України на груповому етапі Євро-2020.

57-річний фахівець потрапив до Амстердамського медичного центру після скарг на біль у грудях, повідомляє AD.nl.

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Куман потрапив до лікарні, де йому проведуть катетеризацію серця. Тренеру стало зле після велосипедної прогулянки. Його стан вдалося стабілізувати, тому вже в понеділок Куман може поїхати додому. Там він повинен провести кілька днів у спокійних умовах.

Нагадаємо, що Рональд Куман із 2018 року тренує збірну Нідерландів. Його підопічні – перший суперник збірної України на Євро-2020.

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Головне Нідерланди Євро-2020 Рональд Куман Рональд Куман Нідерланди Нідерланди
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