"Я втратив ентузіазм до футболу та усвідомив важливість сім'ї. З Куманом були речі, яких я не розумів, і в певні моменти виявлялася неповага до мене та моїх товаришів по команді. Наприклад, наступного дня після матчу, коли тренувалися лише запасні, то він просто залишався у своїй кімнаті. Я сиджу на заміні і хочу проявити себе, але...

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Я починав розпитувати його, але Куман постійно мені брехав. Він розповідав абсурдні речі, наприклад, що я погано тренуюсь, що я "заражаю" команду... Запитайте будь-кого, давайте подивимося, чи скаже вам хтось із персоналу те саме про мене.

Я не знаю, що мало означати моє "зараження" складу. Це нібито стосувалося мого ставлення. Втім, я не уявляю, яким чином молодий хлопець щойно прибув і збирається заразити групу гравців, яка виграла все і була в Барсі все життя", – наводить слова Фірпо Marca.

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