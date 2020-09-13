Рональд Куман продовжує кадрову чистку після свого призначення в Барселону.

Нідерландський фахівець вказав на двері Муссі Ваге, Матеусу Фернандесу та Рафіньї Алькантарі, повідомляє Marca.

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Усі троє наразі тренуються за індивідуальною програмою. Барселона чекає пропозицій, щоправда, зацікавлених клубів поки що немає. Найкращі перспективи у Рафіньї, однак "блаугранас" виставили доволі високий цінник на свого вихованця – 16 млн євро.

Нагадаємо, лише взимку цього року Барселона заплатила Палмейрасу за Матеуса 7 млн євро і відразу віддала його в оренду Вальядоліду. Ваге приєднався до каталонського клубу в 2018-му – Ейпен отримав за латераля 5 млн євро.

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