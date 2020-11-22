Наставник Барселони не збирається миритися зі станом справ у клубі. 57-річний Рональд Куман готовий вдатися навіть до крайніх заходів.

"Синьо-гранатові" поступилися Атлетіко в 10 турі Ла Ліги. Каталонці зазнали вже третьої поразки в чемпіонаті та посідають лише 10 сходинку в турнірній таблиці – щоправда, мають у запасі 2 гри.

Неприємності Барси не обмежилися поразкою. Жерар Піке отримав травму коліна та ризикує опинитися в лазареті на 3 місяці. Таким чином, Рональд Куман може зіткнутися з серйозною проблемою в центрі оборони, адже зі здорових центрбеків основної обойми залишився лише Клеман Лангле. На Самюеля Умтіті та Рональда Араухо нідерландець не надто розраховує.

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Куман просив керівництво Барселони підписати центрбека ще після свого призначення, але тепер проблема стала ще нагальнішою. Як відомо, після відставки Бартомеу пройдуть вибори нового президента клубу, а після вчорашньої поразки тренер просив всіх кандидатів оформити трансфер центрального оборонця. В іншому випадку Куман готовий розглянути навіть варіант з відставкою, адже жодне з його прохань наразі не виконане навіть в таких складних умовах. Про це повідомляє Don Balon.

Водночас Куман усвідомлює, що йому доведеться обходитися без підсилення щонайменше до 24 січня – саме тоді відбудуться вибори президента. Карлес Тускетс, який виконує обов'язки керівника Барси, розуміє, що перебуває на посаді тимчасово, тому не збирається здійснювати будь-які трансфери.

Нагадаємо, вже у вівторок, 24 листопада, Барселона зіграє в Києві матч 4 туру ЛЧ проти Динамо. Поєдинок стартує о 22:00 та пройде без глядачів.

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