57-річний нідерландець розуміє необхідність тотальної економії, адже через пандемію коронавірусу Барселона зазнала колосальних збитків. Клуб зобов'язаний у найкоротші терміни скоротити зарплатну відомість на 30% (191 млн євро), але наразі далеко не всі гравці погодилися на зменшення заробітку.

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Вочевидь, Куман вирішив продемонструвати приклад своїм підопічним. Наставник Барси вже заявив керівництву клубу, що погоджується на зниження окладу. Таке ж рішення прийняли і його асистенти. Сьогодні Рональд зустрінеться з гравцями "блаугранас", щоб повідомити про свою позицію, стверджує Mundo Deportivo.

Видання підкреслює, що Куман не агітуватиме підопічних піти його шляхом, але сподівається на їхню свідомість, адже у випадку відмови футболістів клубу загрожує мало не банкрутство. Остаточно рішення щодо зниження зарплатні прийматимуть самі гравці. Тренер сподівається на успішне вирішення цього нагального питання, щоб нарешті зосередитися виключно на футболі. Дедлайн щодо питання зарплат настав ще минулого понеділка, але більшість футболістів все ще не дали остаточної відповіді.

Нагадаємо, на січень 2021 року заплановані вибори нового президента клубу.

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