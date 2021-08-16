"Завжди важливо починати Ла Лігу з перемоги, особливо – граючи вдома. Було важливо добре себе показати і виграти. У тому числі і через недавні події.

Перша перемога "блаугранас" без Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Реал Сосьєдад – 4:2

Перші півгодини ми провели чудово, багато володіли м'ячем і добре діяли у відборі. Потім вони трохи ускладнили нам життя, забивши двічі. Другому голу Сосьєдада можна тільки поаплодувати. Але все-таки ми перемогли. Можна тільки порадіти тому, що ми сьогодні побачили на полі.

Наша гра стала більш командною, ніж раніше, але я б все одно вважав за краще мати Мессі у складі. Звичайно, адже тепер у нас немає гравця, який може самостійно вирішити результат матчу. Тепер Барселона грає в більш командний футбол. Ми повинні створювати моменти, щоб забивати. Сьогодні ми забили чотири. Це непогано", – цитує Кумана Marca.

Зазначимо, що Барселона у першому офіційному матчі після епохи Мессі ефектно обіграла Реал Сосьєдад 4:2. Одним з головних героїв став Брейтвейт, який оформив дубль та віддав результативну передачу.

Барселона з дублем Брейтвейта переграла Реал Сосьєдад – Депай віддав асист у дебютному матчі за "блаугранас"