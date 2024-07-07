"Ми знали, що гра буде складною. А тепер ми дуже задоволені тим, що вийшли в півфінал Євро. Чудовий виступ.

Нідерланди – Туреччина – 2:1 – відео голів та огляд матчу Євро-2024

Ми добре почали гру. Якби Депай забив на самому початку матчу, і обговорювати б нічого було. Але з якогось моменту ми стали неакуратно поводитися з м'ячем, а суперник відчув щось таке, що не можна давати йому відчувати. Він відчув нашу недбалість, а потім отримав перевагу коштом кутових.

І в підсумку гол був забитий саме після кутового, якого не повинно було бути. Я подумав: "Що творить Думфріс?" Він дозволив м'ячу піти на кутовий, коли міг просто вибити його трохи далі.

Ми повинні продовжувати дивитися критично, але у нас часто виникає думка, що з не надто великим ім'ям ми "просто виграємо". Не буває маленьких команд. Треба грати добре. Не треба думати: у них не було великого суперника, тому що я вважаю це неповагою. Також стосовно Туреччини

Іспанія чи Франція? Ха-ха, з першою, але проти Англії. Якщо ми вийдемо у фінал, я особисто вважаю за краще зіграти з Іспанією, тому що ми вже грали з Францією на груповому етапі", – цитує Кумана Ad.nl.

Нагадаємо, що Нідерланди у півфіналі зіграють з Англією. Цей матч заплановано на 10 липня.

Нідерланди прорвались у півфінал Євро-2024, втримавши вольову перемогу над Туреччиною