Головний тренер Барселони Рональд Куман в захваті від того, що головна зірка клубу Ліонель Мессі залишився у команді.

"Мессі? Всі знають, що він найкращий гравець у світі. Неймовірно, коли такий футболіст є в твоїй команді.

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Зараз для нас важливо, щоб гравець був у найкращому стані, адже його рівень питань не викликає. Прекрасно, що в цьому сезоні він буде частиною Барселони. Всі дуже раді цьому", – зазначив Куман у коментарі прес-службі каталонського клубу.

Нагадаємо, Ліонель був близький до відходу з Барселони цього літа через суперечності іх керівництвом клубу, однак в підсумку вирішив залишитись.

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