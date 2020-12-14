"Знали, що для нас це буде непростий розіграш. Тут шанси 50 на 50. ПСЖ – команда, якій потрібно перемагати, якій потрібно продовжувати боротьбу в Лізі чемпіонів, як і Барселоні. Тому шанси команд 50 на 50", – сказав Куман в коментарі прес-службі Барселони.

Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

Нагадаємо, сьогодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Підопічні Рональда Кумана розпочнуть свій шлях у плей-офф протистоянням проти ПСЖ. Перша зустріч цього протистояння відбудеться 16 лютого у столиці Каталонії, а матч-відповідь – 10 березня у Парижі.

Додамо, що жеребкування чвертьфіналів та півфіналів заплановане на 19 березня. Фінал Ліги чемпіонів-2020/21 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.

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