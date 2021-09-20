На тлі фінансової кризи відхід Рональда Кумана для Барси виглядає не надто привабливо.

Наставник Барселони Рональд Куман може розраховувати на 6 млн євро компенсації, якщо керівництво клубу не продовжить контракт з тренером, повідомляє AS.

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Чинна угода нідерландського фахівця з "блаугранас" розрахована до літа 2022-го. Така сума штрафу передбачена тим, що Куман самостійно платив компенсацію Нідерландському футбольному союзу при переході в Барсу.

За інформацією ЗМІ, Кумана можуть звільнити вже найближчим часом через провальні результати його підопічних.

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