Іспанська Барселона оголосила заявку на Кубок Жоана Гампера – товариський турнір, за який підопічні Рональда Кумана поборються з новачком Прімери Ельче.

До заявки "блаугранас" потрапили 25 гравців, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Барселона готова відпустити Семеду в Англію, – ESPN

Не знайшлося місця в списку Кумана двом ветеранам команди – хавбеку Артуро Відалю та форварду Луїсу Суареса. Обох сватають до Серії А. Також не потрапив до заявки талановитий півзахисник Рікі Пуч. Натомість основний голкіпер Барси Марк-Андре тер Штеген продовжує процес реабілітації після травми.

До слова, матч Барселона – Ельче за трофей Гампера відбудеться у суботу, 19 вересня. Початок поєдинку о 20:00 за київським часом.

"Вся моя сім'я заплакала": перше інтерв'ю Мессі після скандального рішення – аргентинець знищив керівництво Барси