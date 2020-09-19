Куман остаточно вказав Суаресу на двері – друг Мессі та заслужений ветеран поза заявкою на прем'єру сезону
Іспанська Барселона оголосила заявку на Кубок Жоана Гампера – товариський турнір, за який підопічні Рональда Кумана поборються з новачком Прімери Ельче.
До заявки "блаугранас" потрапили 25 гравців, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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Не знайшлося місця в списку Кумана двом ветеранам команди – хавбеку Артуро Відалю та форварду Луїсу Суареса. Обох сватають до Серії А. Також не потрапив до заявки талановитий півзахисник Рікі Пуч. Натомість основний голкіпер Барси Марк-Андре тер Штеген продовжує процес реабілітації після травми.
До слова, матч Барселона – Ельче за трофей Гампера відбудеться у суботу, 19 вересня. Початок поєдинку о 20:00 за київським часом.
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