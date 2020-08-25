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Куман оголосив вердикт Бускетсу щодо майбутнього в Барселоні

14:48 - Читать на русском
Куман оголосив вердикт Бускетсу щодо майбутнього в Барселоні
Серхіо Бускетс / Getty Images

Головний тренер каталонців Рональд Куман продовжує шокувати світ кадровими рішеннями.

Рональд Куман провів серйозну розмову з хавбеком Серхіо Бускетсом, повідомляє Marca. Спілкування вийшло напруженим та тривало понад півгодини.

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Тренер Барселони сказав гравцеві, що його роль зміниться у порівнянні з минулим роком: тоді Бускетс був гравцем основи, а тепер голландський фахівець бачить на його місці де Йонга.

Серхіо Бускетс є вихованцем каталонського клубу. У минулому сезоні іспанець провів 43 матчі у футболці Барселони у всіх турнірах, відзначився двома голами та двома асистами.

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Теги
Іспанія Люк Люк де Йонг Барселона Барселона Рональд Рональд Куман Серхіо Серхіо Бускетс
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