Рональд Куман менш ніж за 8 місяців повернеться до роботи на тренерському містку. Він очолить головну команду своєї країни.

У перший день 2023 року 59-річний фахівець знову стане головним тренером "Ораньє", інформує прес-служба Королівського футбольного союзу Нідерландів. Сторони підписали контракт до літа 2026 року.

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Куман вже прокоментував майбутнє призначення: "Я з нетерпінням чекаю на нову співпрацю. Трохи більше півтора року тому я точно не покидав збірну через невдоволення. Моє перебування було приємним, результати й взаємодія з гравцями були хорошими. Незабаром ми продовжимо цей шлях. Це точно для мене".

Зауважимо, для Рональда це вже другий прихід до керма збірної своєї країни. Вперше він тренував її з 2018 по 2020 роки (11 перемог, 5 мирових і 4 поразки), після чого пропрацював у Барселоні понад рік.

На ЧС-2022 командою ще керуватиме Луї ван Гал, який бореться з раком простати. Нідерланди у фінальній частині гратимуть проти Катару, Сенегалу й Еквадору у квартеті А.

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