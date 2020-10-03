Куман неоднозначно оцінив майбутнє Дембеле у Барселоні
Головний тренер Барси Рональд Куман розповів про принцип потрапляння гравців до основного складу.
"Не можу нічого сказати щодо Дембеле. Намагаюся завжди максимально використовувати можливості команди. Якщо у складі є зміни, значить, це для чогось потрібно. Якщо Педрі виступав в двох матчах, то це через його роботу на тренуваннях. Як і у випадку з Трінкау.
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Усман – гравець Барселони. Все залежить від мислення футболіста. Я не говорив з ним про майбутнє", – цитує Кумана Mundo Deportivo.
Через свою травматичність у минулому сезоні Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом.
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