Хоча Барселона так і не змогла придбати Мемфіса Депая у літнє трансферне вікно, каталонці вже взимку зроблять другу спробу, повідомляє Goal.

Депай вперше прокоментував зірваний трансфер у Барселону – зірка Ліона зберігає надію

Видання наводить слова президента Ліона Жана-Мішеля Ола, який зазначив, що Депай спробує воз'єднатись зі своїм колишній тренером вже у січні. Цікаво, що Куман на питання Nos про інтерес до Мемфіса лаконічно відповів: "Сподіваюсь, у нас буде другий нідерландець у складі. Вейналдум також був у моєму списку".

Зазначимо, що у сезоні 2019/20 Мемфіс провів за Ліон 22 поєдинки у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 2 асистами. Форвард є одним з лідерів збірної Нідерландів, яка на Євро-2020 стане першим суперником України.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020