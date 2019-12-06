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Куман не виключає працевлаштування в Барселоні – суперник збірної України на Євро-2020 ризикує залишитись без тренера

14:41 564 Читать на русском
Куман не виключає працевлаштування в Барселоні – суперник збірної України на Євро-2020 ризикує залишитись без тренера
Рональд Куман / Eurosport

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман відповів на чутки про свій можливий перехід на посаду наставника Барселони.

"У мене є ще два роки контракту зі збірною Нідерландів, тому я не люблю говорити про Барселону. Це незручно для мене, адже у мене є робота і неправильно говорити про іншу.

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Ніколи не кажи ніколи. Статися може все. Якщо буде така можливість, тоді її й обдумаю, а якщо ні – то ні. В житті є важливіші речі", – цитує Кумана Daily Mail з посиланням на Marca.

Нагадаємо, контракт нинішнього тренера Барселони Ернесто Вальверде розрахований до червня цього року. Кумана називають одним з головних претендентів на посаду, якщо "блаугранас" вирішать не продовжувати співпрацю з іспанським наставником.

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Барселона Барселона Іспанія Нідерланди Нідерланди Рональд Куман Рональд Куман
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