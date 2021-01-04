Головний тренер Барселони Рональд Куман висловився щодо переходу Луїса Суареса в розташування суперника у боротьбі за чемпіонство.

"Ні, я не жалію, що відпустив Суареса. Я завжди підкреслював його найкращі якості. Рішення було ухвалене клубом і самим футболістом", – цитує Кумана Football Espana.

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До слова, 33-річний форвард перебрався в Атлетіко у вересні 2020-го. За новий клуб Луїс вже встиг зіграти 16 матчів, забити 9 голів та віддати 3 асисти. До цього у Барселоні уругваєць провів понад 280 поєдинків за 6 років.

Зауважимо, Атлетіко Суареса наразі лідирує в Прімері, підопічні Кумана розташувались п'ятими з 10-очковим відставанням від "матрацників".

Атлетіко переміг Хетафе у дербі завдяки голу Суареса, Гранада переграла Валенсію у матчі з трьома вилученнями