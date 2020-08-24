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Куман не розраховує на ще двох зірок Барселони

18:48 - Читать на русском
Куман не розраховує на ще двох зірок Барселони
Мессі та Ракітіч / Фото з відкритих джерел

Новоспечений тренер Барселони Рональд Куман хоче радикально змінити команду.

Хавбек "блаугранас" Іван Ракітіч та захисник Самюель Умтіті не входять у плани Кумана на найближчий сезон, повідомляє Mundo Deportivo.

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Голландський тренер вже повідомив про це гравців та натякнув, що вони можуть починати пошуки нового клубу. Раніше повідомлялось, що Куман також не розраховує на форварда Суареса.

До слова, Самюель Умтіті провів у минулому сезоні 19 поєдинків за Барселону та результативними діями не відзначався. Хорват Іван Ракітіч має у своєму активі більше виступів – 42 матчі у всіх турнірах, один гол та п'ять асистів.

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Головне Іспанія Трансфери Іван Іван Ракітіч Самюель Самюель Умтіті Барселона Барселона Рональд Рональд Куман
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