Куман назвав проблемну позицію Барселони – тренер шкодує про втрачене трансферне вікно
Наставник Барселони Рональд Куман незадоволений кадровим становищем каталонців.
"Як на мене, нам було необхідне підсилення. Зрештою, цього не сталося, тому будемо продовжувати з тим, що є.
Неймар не зіграє проти Барселони у матчах Ліги чемпіонів – вердикт лікарів ПСЖ
Але я повинен сказати, що нам дійсно потрібен був трансфер через травми. Нам не вистачало людей через пошкодження Деста, Араухо, Піке.
Нам не вистачає сил в обороні, але правда і те, що ми не змогли зіграти багато матчів з однією і тією ж зв'язкою захисників. Через травми впала наша обороноздатність", – цитує Кумана Diario Sport.
Нагадаємо, вже 16 лютого на Барсу очікує поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, де також є кілька вагомих втрат.
Севілья перемогла Барселону: Мессі не врятував, "кулес" не відповідають рівню ЛЧ, а Умтіті – не єдина біда оборони