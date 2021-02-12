"Як на мене, нам було необхідне підсилення. Зрештою, цього не сталося, тому будемо продовжувати з тим, що є.

Неймар не зіграє проти Барселони у матчах Ліги чемпіонів – вердикт лікарів ПСЖ

Але я повинен сказати, що нам дійсно потрібен був трансфер через травми. Нам не вистачало людей через пошкодження Деста, Араухо, Піке.

Нам не вистачає сил в обороні, але правда і те, що ми не змогли зіграти багато матчів з однією і тією ж зв'язкою захисників. Через травми впала наша обороноздатність", – цитує Кумана Diario Sport.

Нагадаємо, вже 16 лютого на Барсу очікує поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, де також є кілька вагомих втрат.

Севілья перемогла Барселону: Мессі не врятував, "кулес" не відповідають рівню ЛЧ, а Умтіті – не єдина біда оборони