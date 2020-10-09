"Ліга чемпіонів – дуже важливий чемпіонат. Теоретично ми найкращі в групі, але ми повинні це довести. Ми починаємо вдома проти Ференцвароша, це важлива гра, в якій ми повинні підготуватися і проаналізувати суперника.

Ребров отримав завдання на Лігу чемпіонів – ніхто не чекає дива у групі з Динамо, Барселоною та Ювентусом

Ювентус щороку показує, що у нього сильна команда з досвідченими людьми і таким великим гравцем, як Кріштіану. У нас є П'яніч, який може дати нам трохи більше інформації про свою колишню команду", – цитує Кумана MD.

Нагадаємо, на груповому етапі ЛЧ Барса зустрінеться з Ювентусом, Динамо та Ференцварошем Сергія Реброва.

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