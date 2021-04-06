"Усман – важливий гравець. Він довів це своєю грою тут і перш за все голом, який приніс нам три очки. Усман досяг значного прогресу в цьому сезоні.

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Фізично він став значно сильнішим. Думаю, це ключ до його сильних якостей і здатності стабільно грати в багатьох матчах. Якби це залежало від мене, я б хотів, щоб він залишився", – цитує Кумана Goal.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Дембеле зіграв у 23-х матчах, в яких відзначився 5-ма голами. У 2017-му Барса заплатила за Усмана Борусії Д 135 млн євро.

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