"Ми розмовляємо про команду та позиції, які ми можемо підсилити. Але я зараз не хочу говорити про конкретні речі. Нам потрібно підготуватися до того моменту, коли наш президент почне роботу.

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Важливо буде знайти варіанти для молодих гравців. Якщо ми знайдемо можливість віддати їх в оренду, то так і зробимо. Буде непогано, якщо вони проведуть півроку в інших командах. Але спершу ми поговоримо з самими футболістами", – цитує Кумана AS.

Наразі каталонці розташувались на 5-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідера (Атлетіко) на 8 очок.

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