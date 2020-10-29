"Завжди дуже важливо створювати моменти. Ми мали перевагу в цьому матчі. Результат справедливий.

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Нам не вистачало якісної реалізації моментів. У нас були дуже хороші шанси. Але Грізманну не щастило, хоча його удари були ідеальні. Йому треба продовжувати працювати, голи прийдуть.

Команда показала, що вірить в себе, показала впевненість в своїх силах. Ми проявили свій характер в матчі з сильним суперником.

Рішення Бартомеу про відхід не вплинуло на команду. Ми думаємо про спортивну частини. Мене це не турбує. Ми зосереджені на футболі, інше від нас не залежить.

Ми провели чудовий матч, грали в свій футбол. У нас було багато моментів, питання про переможця треба було знімати набагато раніше. Хороша перемога, я щасливий. Це найбільш близька до досконалості гра Барси від мого приходу в клуб.

Мої стосунки з Лео Мессі ніколи не були складними. В кінці гри я сказав йому лише те, що він повинен був забивати набагато раніше", – цитує Кумана Marca.

У групі G Барселона лідирує з 6-ма очками, Ювентус – 2-й (3 бали).

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