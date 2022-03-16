"Жоан Лапорта звільнив мене просто в літаку. Мені було боляче від того, що гравці були за нами, а ми сиділи окремо. Вони чули, що сталося.

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Лапорта завжди казав, що я є легендою Барселони. Потрібно підтверджувати свої слова діями. Я відразу зрозумів, що не є тренером Лапорти. Мені не дали того часу і можливостей, які отримав Хаві. Президент тисячу разів казав мені, що ніколи не призначить Хаві, бо йому бракує досвіду. Але я радий, що зараз результати команди пішли вгору", – цитує Кумана AS.

Нагадаємо, нідерландець очолив Барсу у серпні 2020-го, але протримався трохи більше року. Наприкінці жовтня 2021-го Жоан Лапорта відправив Кумана у відставку. На той момент "синьо-гранатові" посідали 9 місце в Прімері, а зараз під керівництвом Хаві йдуть третіми.

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