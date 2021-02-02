"Це частина роботи, ти спілкуєшся з клубом. Коли я прийшов у Барселону, у нас були думки щодо цього, а потім ми прийняли рішення.

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Звичайно, було б краще, якби Суарес перейшов у Ювентус, а не в Атлетіко, адже він, як і раніше, грає в чемпіонаті Іспанії. Це вкрай непросте рішення, але ми повинні були прийняти його з поваги до гравця", – сказав Куман в інтерв'ю виданню The Athletic.

Нагадаємо, Суарес захищав кольори Барселони з 2014 року. Уругваєць спочатку збирався перейти в Ювентус, проте перехід не відбувся не в останню чергу через скандал після здачі іспиту з італійської мови. В підсумку Суарес став гравцем Атлетіко і наразі з 14 голами є найкращим бомбардиром Ла Ліги.

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