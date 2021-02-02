Куман: Краще б Суарес перейшов у Ювентус, а не в Атлетіко
Головний тренер Барселони Рональд Куман висловився щодо переходу форварда Луїса Суареса в мадридський Атлетіко у літнє трансферне вікно.
"Це частина роботи, ти спілкуєшся з клубом. Коли я прийшов у Барселону, у нас були думки щодо цього, а потім ми прийняли рішення.
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Звичайно, було б краще, якби Суарес перейшов у Ювентус, а не в Атлетіко, адже він, як і раніше, грає в чемпіонаті Іспанії. Це вкрай непросте рішення, але ми повинні були прийняти його з поваги до гравця", – сказав Куман в інтерв'ю виданню The Athletic.
Нагадаємо, Суарес захищав кольори Барселони з 2014 року. Уругваєць спочатку збирався перейти в Ювентус, проте перехід не відбувся не в останню чергу через скандал після здачі іспиту з італійської мови. В підсумку Суарес став гравцем Атлетіко і наразі з 14 голами є найкращим бомбардиром Ла Ліги.
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