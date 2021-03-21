"Я не думаю, що це момент для розмов про гравця, який не є нашим, з поваги до нього та його клубу. Зараз, коли у нас новий президент, багато вже сказано про наступний сезон і нові підсилення, але я не хочу про це розмовляти.

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Я лише хочу концентруватись на наступній грі, на гравцях, які є у нас, і на тому, що ми побачимо вже наступного сезону. Ми приглядаємось, які позиції нам потрібно покращити, але зараз не про це", – цитує Кумана Barca Blaugranes.

Зауважимо, Барселону часто називають серед претендентів на норвезького голеадора. Зірка Борусії Дортмунд у цьому сезоні забив 33 м'ячі та віддав 8 асистів у 33 поєдинках. Портал Transfermarkt оцінює Ерлінга Холанда у 110 млн євро.

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