"Синьо-гранатові" проведуть товариський матч проти принципового опонента. Дебютний поєдинок Рональда Кумана в статусі наставника Барси пройде 12 вересня.

Після поєдинків національних збірних у Лізі націй Барселона зіграє товариський матч проти мадридського Реала. Гра пройде 12 вересня відповідно до вимог протоколу охорони здоров'я, повідомляє Mundo Deportivo.

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Цей матч стане дебютним для Рональда Кумана на посаді очільника "синьо-гранатових". Як відомо, нідерландський фахівець замінив у Барсі Кіке Сетьєна, який програв Реалу чемпіонські перегони в сезоні 2019/20 та ганебно вилетів з ЛЧ (2:8 від Баварії).

Зауважимо, Барселона стартує в чемпіонаті Іспанії лише наприкінці вересня, позаяк поєдинки проти Ельче та Атлетіка Більбао були перенесені.

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