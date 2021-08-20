18-річний хавбек досі відмовляється підписувати з Барселоною контракт на її умовах. Через це гравця навіть було відсторонено від занять з основною командою. Рональд Куман відверто оцінив ситуацію.

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"Я спілкувався з ним 2-3 тижні тому. Це була швидше особиста розмова, ніж спілкування тренера Барселони з гравцем. Я вважаю ситуацію жахливою. Йому 18 років, він молодий. У нього була можливість грати за першу команду.

Він – майбутнє клубу. І він опинився у ситуації, коли не грає. Я знаю, що Барселона хоче йому запропонувати. Моя порада така: гроші – не головне. Важливіше грати. Футболіст і його оточення вирішили інакше, я розчарований", – цитує Кумана Marca.

До слова, угода Ілайша Моріба з Барселоною завершується вже наступного літа. У минулому сезоні центрхав непогано проявив себе у першій команді – 18 матчів, гол та 3 асисти.

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