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Куман дав перший коментар у статусі тренера Барселони і попрощався зі збірною Нідерландів

14:16 - Читать на русском
Куман дав перший коментар у статусі тренера Барселони і попрощався зі збірною Нідерландів
Рональд Куман / Reuters

Новоспечений наставник Барселони Рональд Куман озвучив свої найближчі плани у каталонському гранді.

"Для мене було честю працювати головним тренером збірної Нідерландів. За останні два з половиною роки я зробив усе можливе, щоб досягти успіхів з "ораньє". Я з гордістю озираюсь на наші спільні здобутки за цей період.

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У збірної Нідерландів є світле майбутнє, в цьому я переконаний. Всім добре відомо, що Барселона – клуб моєї мрії. Мені здається, що я можу стати гідним тренером для неї", – цитує Кумана офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Нагадаємо, Барселона завершила сезон 2019/20 без жодного трофею. Останньою краплею став ганебний виліт з Ліги чемпіонів від Баварії (2:8).

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Теги
Барселона Барселона Нідерланди Нідерланди Іспанія Рональд Рональд Куман
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