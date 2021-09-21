Барселона ледь не поступилась Гранаді у 5-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Гранада забила в дебюті – Домінгуш Дуарте після пасу Серхіо Ескудеро засмутив каталонців на 88 секунді. До цього Барселона пропускала раніше на своєму полі ще у лютому 2005 року від Фернандо Торреса (37 секунда).

Барселона вдома врятувала нічию з Гранадою – беззубий примітивний футбол, Кумана виправдовує лише переповнений лазарет

"Блаугранас" взяли гру під свій контроль і солідно переважали суперника. М'яч же просто не летів у ворота. Врятував каталонців від тотальної ганьби Рональд Араухо, забивши на 90-й хвилині.

1:1 – команда Рональда Кумана з вісьмома очками піднялась на 7 місце, Гранада набрала 3 пункти і розташувалась 17-ю.