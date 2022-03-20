Рональд Куман після невдалого вояжу в Барселону готовий повернутися в національну збірну.

Куман веде перемовини з Королівським футбольним союзом Нідерландів, щоб очолити збірну після чемпіонату світу в Катарі, повідомляє De Telegraaf з посиланням на NOS.

Наразі збірну Нідерландів тренує Луї ван Гал, однак він запевнив, що піде з посади в кінці року незалежно від результату на Мундіалі. Куман навпаки заявив, що готовий повернутися до роботи.

Рональд вже працював з "Ораньє" з лютого 2018-го по серпень 2020-го. Він вивів команду на Євро-2020 і дійшов до фіналу Ліги націй. Фахівець покинув збірну заради роботи в Барселоні, але провалився там.

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