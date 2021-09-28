"Ми очікуємо складної гри з Бенфікою. Вони грають удома. Ми розуміємо, яка буде атмосфера, наскільки вони сильні на своєму полі. Не думаю, що матч буде відкритим, оскільки в менталітеті португальських команд закладені контроль гри і міцна оборона. Ось чого ми можемо очікувати.

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Потрібно бути реалістами. Зараз, з урахуванням змін, які відбуваються в команді, важко залишатися на рівні топ-команд", – цитує Кумана Marca.

До слова, Барселона зіграє з Бенфікою вже завтра, 29 вересня, початок о 22:00. Каталонці наразі на дні групи E з 0 очок, а "орли" разом з Динамо поділяють 2-3 місця.

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