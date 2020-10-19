"Ми хочемо почати турнір як треба, щоб зберегти душевний спокій. Це буде складна гра, і важливо перемогти на Камп Ноу. Гравці і тренери Барселони завжди відчувають тиск від необхідності вигравати матчі. Ми в курсі ситуації в клубі, є речі за межами команди, на які ми не можемо вплинути. Але ми з оптимізмом чекаємо на завтрашню гру.

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Я не знаю, чого не вистачало Барселоні в минулих розіграшах Ліги чемпіонів. Якщо ми провалимося в цьому сезоні, тоді я буду відповідати за це. У Барселоні потрібно прагнути вигравати титули в Іспанії і в Європі. Але є більш сильні команди, і потрібно доводити свій рівень. Після всього, що сталося в клубі, Барселона не є головним фаворитом Ліги чемпіонів, але може далеко пройти в турнірі", – цитує Кумана Marca.

Зазначимо, що завтра, 20 жовтня, Барселона зустрінеться з Ференцварошем, початок о 22:00.

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