"Марадона? Найкращий спосіб вшанувати його пам'ять – показати хорошу гру на полі завтра. Я грав проти Марадони, коли був у Севільї. Я витратив більше часу, спостерігаючи за його розминкою, ніж розминаючись сам", – наводить слова Кумана AS.

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Зазначимо, що Барселона зустрінеться з Осасуною завтра, 29 листопада, початок гри о 15:00. Каталонці перебувают на 13 місці турнірної таблиці, маючи в активі 11 очок.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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