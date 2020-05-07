Куман – про своє самопочуття після госпіталізації: Почуваюся здоровим, наче бик

Наставник збірної Нідерландів заявив, що побоювання щодо його здоров'я виявилися передчасними.

Нагадаємо, днями 57-річна легенда голландського футболу потрапив до лікарні через проблеми з серцем. На щастя, Куман був швидко виписаний додому.

Куман потрапив до лікарні через проблеми зі здоров'ям

"Те, що трапилося минулих вихідних, стало невеликим шоком. І для мене, і, особливо, для моєї сім'ї та друзів. На щастя, лікарі швидко і ефективно прийшли на допомогу. Я їм дуже вдячний. Було неймовірно відчувати те, скільки людей переживало за мене. Я отримав багато повідомлень – від знайомих зі світу футболу, від клубів. Писали і зовсім незнайомі люди. Мені було дуже приємно, хочу всім подякувати.

Зараз я почуваюся здоровим, як бик. І це означає, що я приступлю до роботи з новими силами. Ще раз спасибі всім за підтримку, скоро побачимося", – написав Куман у Twitter.

Нагадаємо, що Рональд Куман із 2018 року тренує збірну Нідерландів. Його підопічні – перший суперник збірної України на Євро-2020.

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