Куман – про наступного тренера Барселони: Я не дратуюсь від імені Хаві
Головний тренер Барселони Рональд Куман вкотре відповів на питання журналістів щодо свого майбутнього у каталонському клубі.
"Вболівальники і медіа зацікавлені в тому, щоб називати різні імена і створювати протиріччя. Найважливіше для мене – не дратуватися через це і сконцентруватися на підготовці команди до майбутніх матчів. Тому це не цікавить мене. Я не дратуюся, коли чую імена Хаві та інших тренерів.
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На цих вихідних виберуть нового президента, він буде ухвалювати рішення. Ми поговоримо. Мене дістали ці питання, я отримую їх уже досить довго.
Важливо, щоб у Барселони був президент, адже це найбільший клуб світу. Це важливо і для мого майбутнього, і для майбутнього команди. Це потрібно, щоб покращувати процеси в клубі", – сказав Куман для ESPN.
Нагадаємо, чинний контракт нідерландського фахівця розрахований до літа 2022-го. Легенда Барси Хаві Ернандес наразі очолює катарський Аль-Садд.
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