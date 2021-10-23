"Це важлива гра. Ми можемо показати, що Барселона на правильному шляху, тому результат важливий.

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Ми повинні грати без страху і з бажанням перемогти з самого початку. Результат матчу не матиме вирішального значення. Я не знаю, чи вірять люди в нас, але у нас немає зневіри.

Явного фаворита немає. Ми граємо вдома, люди за нас. У мене немає страху", – цитує Кумана Diario Sport.

Нагадаємо, двобій Барселони та Реала відбудеться 24 жовтня, початок о 17:15. Перед матчем Реал випереджає Барсу на 2 очки.

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