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Кулусевскі пройшов медогляд в Ювентусі

12:14 699 Читать на русском
Кулусевскі пройшов медогляд в Ювентусі
Деян Кулусевскі / фото ФК Ювентус

Півзахисник Аталанти Деян Кулусевскі перебуває за крок від трансферу в Ювентус.

19-річний швед вже пройшов медогляд на базі Ювентуса, повідомляє офіційний твіттер туринців.

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Раніше зазначалось, що трансфер Кулусевскі обійдеться "Старій синьйорі" у 35 млн євро,а контракт розрахований на 5 років із зарплатою у розмірі 2,5 млн євро на рік.

Зазначимо, що Кулусевскі дебютував у дорослому футболі у січні 2019 року. Першу частину поточного сезону швед провів у Пармі, за яку виступав на правах оренди. У 17 матчах Серії А він забив 4 голи і віддав 7 результативних передач.

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