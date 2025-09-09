Збірна Аргентини у кваліфікації до ЧС-2026 зіграє проти Еквадору. Ліонель Мессі не братиме участь у матчі, оскільки Ліонель Скалоні, наставник "альбіселесте", вирішив дати нападнику відпочинок.

Як повідомляє SportsCenter, один з гравців на матч проти Еквадору змінить ігровий номер. Йдеться про Тьяго Альмаду, який носитиме 10-ку під час гри.

Нагадаємо, 24-річний вінгер зіграв за Аргентину в 11 матчах. Цього літа Альмада приєднався до іспанського Атлетіко.

