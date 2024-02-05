Як інформує офіційний сайт Абердіна, контракт Ворнока з клубом розрахований до кінця цього сезону. На цій посаді 75-річний фахівець замінив Баррі Робсона, якого було звільнено через незадовільні результати. Після 22 матчів у чемпіонаті Шотландії "червоні" посідають 8 місце в турнірній таблиці.

Культовий тренер погодив контракт із клубом після оголошення про завершення кар'єри

Останнім місцем роботи Ворнока був Хаддерсфілд. Він очолив цей клуб після офіційного оголошення про завершення тренерської кар'єри. Раніше один із найстарших англійських фахівців працював у Мідлсбро, Кардіфф Сіті, Крістал Пелас, Шеффілд Юнайтед і низці більш скромних клубів.

Нагадаємо, що Абердін є володарем двох єврокубків. У 1983 році шотландці виграли Кубок володарів Кубків, здолавши у фіналі Реал (2:1). Пізніше команда Алекса Фергюсона перемогла в Суперкубку УЄФА Гамбург (2:0).

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