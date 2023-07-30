Американський репер Jay-Z (справжнє ім'я Шон Картер) зацікавлений у придбанні лондонського клубу, інформує Express.US.

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Нинішньому босу Джо Льюїсу висунули звинувачення в інсайдерській торгівлі та шахрайстві з цінними паперами у США. Наприкінці цього року повинен відбутися суд, і британському бізнесмену загрожує серйозний термін ув'язнення. Ймовірно, Льюїсу стане не до Тотттенхема, в якому він утримує 60% акцій (придбав ще у 2001 році за 70 млн фунтів).

Jay-Z є співвласником клубу НБА Бруклін Нетс, а тепер розглядає можливість увірватися в АПЛ. Статки 53-річного репера оцінюють у 2,6 млрд доларів, хоча він явно залучатиме інших інвесторів у разі переговорів. Ринкова оцінка Тоттенхема – 2 млрд фунтів (близько 2,8 млрд доларів).

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