Легендарний воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа заявив про намір потрапати в заявку своєї збірної на шостий у своїй кар'єрі чемпіонат світу – і зробити це без жодних привілегій.

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Після перемоги на Золотому кубку КОНКАКАФ-2025 над збірною США (2:1) 39-річний кіпер знову заговорив про участь у Мундіалі, який у 2026 році пройде в США, Канаді та Мексиці. Очоа не провів жодного матчу на турнірі, але виконував роль капітана та морального лідера – підтримував молодших колег Луїса Малагона і Рауля Рангеля.

"Я буду боротися за місце на чемпіонаті світу. Я не прошу про послуги – я хочу заслужити це. Це було б неймовірно – взяти участь у домашньому турнірі. Я щодня тренуюсь і змагаюсь, щоб залишатись на найвищому рівні. Можливість завершити кар’єру на ЧС у своїй країні – це була б ідеальна крапка. Це буде особливий турнір, відмінний від усіх попередніх. Просто бути його частиною – вже незабутньо", – цитує Очоа GOAL.

Голкіпер перебуває у статусі вільного агента, але планує підтримувати форму та готовий розглядати пропозиції, зокрема з клубів мексиканської Ліги MX.

Останнім клубом мексиканця був португальський АВС. До того Очоа грав за Малагу, Гранаду, Салернітану, Стандарт, Аяччо та мексиканські Америку, Тігрес і Сан-Луіс.

Тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре підтвердив, що навіть така легенда, як Очоа, не має гарантій – за місце у складі доведеться змагатись нарівні з усіма.

До слова, Очоа є рекордсменом за кількістю титулів Золотого кубка – у нього шість трофеїв.

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