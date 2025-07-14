2 липня Marca повідомила, що інвестиційний фонд Velocity Sport Partners (VSP), очолюваний бізнесменом Аланом Пейсом, завершує угоду з придбання контрольного пакета акцій Еспаньйола за суму до 200 мільйонів євро. Цей крок був підтверджений у понеділок, 14 липня, на офіційному сайті "перекітос", хоча точна сума не розголошується.

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Каталонський клуб оголосив про досягнення угоди з англійською групою Velocity Sport Limited (VSL), до якої входять і американські акціонери, про входження до складу акціонерів цієї холдингової компанії та участь у стратегічному альянсі, який поставить Еспаньйол на один рівень з Бернлі, єдиним клубом у цій групі на сьогоднішній день.

В рамках нового сценарію кожна структура буде діяти незалежно і автономно, але при цьому буде доповнювати одна одну і входити до складу єдиної інвестиційної групи.

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