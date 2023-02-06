Культовий клуб АПЛ звільнив тренера
Джессі Марш був звільнений з посади головного тренера Лідса.
У понеділок, 6 лютого, головний тренер Лідса Джессі Марш був позбавлений своєї посади. Про це інформує офіційний сайт йоркширського клубу. Повідомляється, що процес пошуку нового наставника вже триває.
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Поразка від Ноттінгем Форест у матчі 22 туру чемпіонату Англії (0:1) стала для керівництва Лідса останньою краплею. Команда опустилася на 17 місце в турнірній таблиці, продовживши безвиграшну серію до 7 матчів.
Марш протримався на посаді наставника Лідса майже рік. Наприкінці лютого 2022 року американський фахівець змінив на посаді головного тренера команди Марсело Б'єлсу.
За час роботи в клубі Марш керував Лідсом у 37 матчах. Під його керівництвом команда здобула 11 перемог, 10 разів зіграла внічию і зазнала 16 поразок. У цих зустрічах Юнайтед забив 52 м'ячі та пропустив 60.
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