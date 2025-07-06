Томас Мюллєр провів свій прощальний матч у футболці Баварії – у чвертьфіналі КЧС мюнхенці поступилися ПСЖ з рахунком 0:2.

Баварія зворушливо попрощалася з Мюллєром – легенда мюнхенців покидає клуб після 750 матчів

35-річний Мюллєр ще раніше оголосив про відхід з клубу, тож поєдинок проти ПСЖ став для нього останнім у складі Баварії – єдиного клубу в його професійній кар'єрі. Попри це, ветеран не став вдаватися до ностальгії чи гучних підсумків.

"Я досі в режимі роботи. Це не дуже відрізняється від того, що було до гри – ми просто хотіли пройти далі. Звісно, я усвідомлюю, що це був мій останній матч, але поки що не готовий ділитися глибокими думками про кар’єру. Ми програли важливий бій", – наводить слова Мюллєра видання GOAL.

Доля німця поки не вирішена. Відомо, що на нього претендують кілька клубів МЛС – серед них і Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем. У США хочуть бачити Мюллєра поруч із Ліонелем Мессі, хоча й майбутнє самого аргентинця залишається туманним. Очікується, що німець візьме паузу для обдумування варіантів. Найбільш вірогідним вважається його переїзд до США – ветеран прагне завершити кар'єру за межами Європи.

В складі Баварії Мюллєр провів 756 поєдинків, в яких відзначився 250 забитими м'ячами та 276 асистами. З німецькою командою півзахисник двічі вигравав Лігу чемпіонів, 13 разів вигравав Бундеслігу та здобув 6 Кубків Німеччини.

ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду