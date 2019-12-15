Кулібалі зазнав травми в першому матчі під керівництвом Гаттузо та вибув на невизначений термін

Захисник Наполі Каліду Кулібалі не зміг дограти матч 16-го туру Серії проти Парми (1:2) через пошкодження.

Каліду Кулібалі потягнув двоголовий м'яз правого стегна на початку матчу проти Парми, повідомляє офіційний твіттер Наполі.

Сампдорія здолала Дженоа, Гаттузо на чолі Наполі програв Пармі, Брешія розгромила Лечче: 16-й тур Серії А, субота

Наразі невідомі точні терміни відновлення сенегальця, адже йому належить пройти поглибленне медобстеження. За попередніми прогнозами, Кулібалі не зможе зіграти щонайменше до кінця 2019 року.

До слова, Наполі без Кулібалі поступився Пармі (1:2) у дебютному матчі Гаттузо та продовжив серію без перемог неаполітанського клубу у чемпіонаті Італії до 8 матчів.

Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера