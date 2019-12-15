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Кулібалі зазнав травми в першому матчі під керівництвом Гаттузо та вибув на невизначений термін

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Кулібалі зазнав травми в першому матчі під керівництвом Гаттузо та вибув на невизначений термін
Каліду Кулібалі / офіційний твіттер Наполі

Захисник Наполі Каліду Кулібалі не зміг дограти матч 16-го туру Серії проти Парми (1:2) через пошкодження.

64’ Аркадіуш Мілік
 
Деян Кулусевскі 4’
Жервінью 90+3’
4’ Деян Кулусевскі
64’ Аркадіуш Мілік
90+3’ Жервінью

Каліду Кулібалі потягнув двоголовий м'яз правого стегна на початку матчу проти Парми, повідомляє офіційний твіттер Наполі.

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Наразі невідомі точні терміни відновлення сенегальця, адже йому належить пройти поглибленне медобстеження. За попередніми прогнозами, Кулібалі не зможе зіграти щонайменше до кінця 2019 року.

До слова, Наполі без Кулібалі поступився Пармі (1:2) у дебютному матчі Гаттузо та продовжив серію без перемог неаполітанського клубу у чемпіонаті Італії до 8 матчів.

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Італія Наполі - Парма Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Наполі Наполі
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