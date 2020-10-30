"Я люблю Наполі, Наполі любить мене, і це важливо. У мене ще три роки контракту, я знаю, що інші клуби зацікавлені в мені, але я щасливий тут і хочу порадувати уболівальників. Подивимося, що станеться, але я на 100 відсотків відданий Наполі", – зазначив Кулібалі у коментарі Sky Sports.

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Додамо, що у послугах сенегальця зацікавлені Манчестер Сіті, ПСЖ та Ліверпуль, який шукає заміну ван Дейку.

До слова, Кулібалі провів 6 матчів у складі Наполі у поточному сезоні, але не відзначався результативними діями.

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