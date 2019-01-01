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Кулібалі став найкращим сенегальським гравцем 2018 року

14:07 256 Читать на русском
Кулібалі став найкращим сенегальським гравцем 2018 року
Каліду Кулібалі / Фото: соцмережі

Захисник Наполі Каліду Кулібалі отримав відзнаку від національної Федерації футболу.

Сенегальська Федерація футболу назвала найкращих гравців за підсумками 2018 року.

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На першому місці опинився захисник Наполі Каліду Кулібалі, який отримав 41% голосів.

Друге місце зайняв форвард Ліверпуля Садьйо Мане, у нього 26% голосів.

Третю позицію із 12% зайняв захисник Бордо Юссуф Сабалі.

Нагадаємо, нещодавно Кулібалі став жертвою расистських вигуків від фанатів Інтера. Міланський клуб проведе два матчі без глядачів, а сенегальський захисник неаполітанців отримав підтримку від всього футбольного світу.

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Садьйо Мане Садьйо Мане Італія Юссуф Сабалі Юссуф Сабалі Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Сенегал Сенегал
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