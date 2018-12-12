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Кулібалі: Наполі – фаворит Ліги Європи

13 грудня 06:00 0 Читать на русском
Кулібалі: Наполі – фаворит Ліги Європи
Каліду Кулібалі / Gatty images

Захисник Наполі Каліду Кулібалі поставив своїй команді за мету виграти Лігу Європи після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Ми були так близько. На старті групового етапу багато людей вже бачили нас поза межами турніру. Нам дуже шкода, адже ми могли всіх здивувати, але не змогли.

Анчелотті не зміг вивести команду в плей-офф Ліги чемпіонів вперше з 2000-го року

Нам потрібно все віддати в Лізі Європи, щоб пройти якомога далі і навіть постаратися виграти її.

Знаємо, що легко не буде, але тепер ми там фаворити. Боротьба буде важкою, там грають дуже хороші команди", – цитує Кулібалі Goal.com.

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Ліверпуль - Наполі: Вівторок 11 грудня 2018

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Теги
Ліга Європи Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Наполі Наполі Ліверпуль - Наполі
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