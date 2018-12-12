Кулібалі: Наполі – фаворит Ліги Європи

Захисник Наполі Каліду Кулібалі поставив своїй команді за мету виграти Лігу Європи після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Ми були так близько. На старті групового етапу багато людей вже бачили нас поза межами турніру. Нам дуже шкода, адже ми могли всіх здивувати, але не змогли.

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Нам потрібно все віддати в Лізі Європи, щоб пройти якомога далі і навіть постаратися виграти її.

Знаємо, що легко не буде, але тепер ми там фаворити. Боротьба буде важкою, там грають дуже хороші команди", – цитує Кулібалі Goal.com.

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